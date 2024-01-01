Алёна Бронникова В Перми выявлено более тысячи нарушений по уборке снега и наледи с крыш Мэр поручил усилить контроль содержания территорий Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Глава Перми Эдуард Соснин провёл аппаратное совещание, в ходе которого дал поручение усилить контроль чистки крыш зданий от снега и наледи. Как отметил мэр в своём телеграм-канале, эта тема особо актуальна во время наступившей оттепели.

В течение прошлой недели административно-техническая инспекция Перми выявила более тысячи нарушений по содержанию территорий жилых домов, объектов социальной сферы, магазинов, офисных и торговых центров. В целом было осмотрено 10,2 тыс. объектов.

«В адрес обслуживающих организаций по выявленным нарушениям было направлено 1320 уведомлений об их устранении. Также список «нарушителей» направлен в адрес администраций районов города», — сообщил Эдуард Соснин.

Он призвал жителей в случае нарушений по уборке кровли обращаться с заявками в управляющую компанию. Администрации районов и инспекция продолжат проводить рейды.

В феврале министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков рассказал, что ситуацию по содержанию дорог в ведомстве считают удовлетворительной. Несмотря на сильные снегопады, в городе не было коллапса: транспорт не останавливался, пешеходы везде могли пройти. По отзывам горожан, они в этом году больше довольны качеством уборки снега, чем в прошлом, считает чиновник.

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