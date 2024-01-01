Екатерина Артёмова Бывшего топ-менеджера СМЗ приговорили к реальному сроку за растрату Суд отправил Вахтанга Джигкаева в колонию общего режима на три года Поделиться Твитнуть

Вахтанг Джигкаев / фото: sputnik-ossetia.ru

Пермский краевой суд изменил приговор бывшему врио директора ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) Вахтангу Джигкаеву, обвиняемому в растрате средств предприятия. Ранее первая инстанция приговорила его к трём годам лишения свободы условно со штрафом 200 тыс. руб. Краевой суд, как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», поддержал позицию прокуратуры и назначил Джигкаеву наказание в виде трёх лет колонии общего режима.

Напомним, расследование уголовного дела в отношении Вахтанга Джигкаева было завершено в июле 2023 года. Было установлено, что в июне 2022-го он, исполняя обязанности директора СМЗ, заключил с ООО «Скайпро» договор на проведение аудита, после чего компании было перечислено 5 млн руб. Однако ООО не собиралось оказывать заводу оплаченные услуги, о чём топ-менеджер предприятия достоверно знал ещё до осуществления перевода. Впоследствии деньги были обналичены со счёта «Скайпро» и похищены.

В декабре прошлого года Соликамский городской суд признал Вахтанга Джигкаева виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершённая лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Джигкаев был приговорён к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, со штрафом 200 тыс. руб. Также с него была взыскана сумма причинённого предприятию материального вреда.

Вахтанг Джигкаев с таким приговором не согласился и направил в Пермский краевой суд апелляционную жалобу на решение первой инстанции. Сам осуждённый свою вину не признавал, а его адвокат поставила перед судом вопрос об отмене приговора и оправдании доверителя. Прокуратуру приговор тоже не устроил — она сочла наказание слишком мягким. В своём апелляционном представлении надзорный орган предлагал приговорить Джигкаева к семи годам лишения свободы и штрафу 900 тыс. руб., а в качестве дополнительного наказания — запретить занимать руководящие должности в коммерческих организациях на 2,5 года.

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