В малых реках и родниках Перми проверят качество воды Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В 2024 году в Перми будет организовано наблюдение за качеством воды в устье реки Мулянки, в истоках и устьях рек Данилихи, Егошихи и Ивы. Отбор проб воды в этих реках будет проводиться шесть раз в год. Об этом сообщили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми.

Дополнительно летом проведут наблюдение за качеством воды в реках Гайве, Пыж, Малой Язовой и Брюханихе.

Также в 2024 году будет организован мониторинг качества воды в родниках по ул. Ветлужской, 77 на территории храма в Дзержинском районе, у церкви Святого князя Владимира по ул. Кировоградской, 194 в Кировском районе, в д. Субботино (восточнее здания по ул. 1-я Субботинская, 1а) в Индустриальном районе, по ул. Соликамской, 94, 98, 16 в Мотовилихинском районе, по ул. Загорской, 31 и ул. Мезенской, 181 в Орджоникидзевском районе, а также в Свердловском районе по Серебрянскому проезду, 19 и б. Гагарина, 74а.

Исследования будут проводиться по 16 показателям — растворённый кислород, хлориды, железо общее, сульфаты, цинк, медь, нефтепродукты и др. Воду также будут оценивать по органолептическим, микробиологическим, химическим и, в летний период, по паразитологическим показателям. Предусмотрен отбор проб в весенний, летний, осенний и зимний периоды. По результатам будут подготовлены отчёты.





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