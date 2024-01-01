Дрифтеров из Перми оштрафовали за нарушения ПДД, которые они сами сняли на видео Поделиться Твитнуть

скриншот видео, снятого нарушителями ПДД

В ГИБДД Перми сообщили о задержании водителя автомобиля Toyota Camry, который грубо нарушал правила дорожного движения на улицах города, и его приятеля, снимавшего поездку на телефон. Позднее эти видеофрагменты, опубликованные в Интернете, послужили неоспоримым доказательством проступков задержанных.

«Во время мониторинга соцсети Телеграмм была выявлена публикация, на которой зафиксированы неоднократные нарушения правил дорожного движения водителем автомобиля Toyota Camry. Сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя и человека, производившего съёмку. Ими оказались 21-летние жители Перми», – пояснили в городской ГИБДД.

В отношении нарушителей было составлено 9 административных материалов, молодые люди оштрафованы.

Ранее сообщалось, что в Перми полиция задержала водителя, устроившего смертельное дорожно-транспортное происшествие у ЦУМа 3 марта. Сейчас его допрашивают следователи Следственного комитета России. Позднее мужчине будет избрана мера пресечения.

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