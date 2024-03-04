Екатерина Артёмова Трое дизайнеров из Прикамья представят свои коллекции на Московской неделе моды В модном событии участвуют бренды из Перми и Лысьвы Поделиться Твитнуть

Фото: телеграм-канал «Пермь-300. Всё реально!»

В столице проходит новый сезон Московской недели моды. Как сообщает телеграм-канал «Пермь-300. Всё реально!», Пермский край на ней представляют три дизайнера.

Уже прошли показы пермского бренда Yana Besfamilnaya и Svetlana Badanina из Лысьвы. В среду, 6 марта, на выставке «Россия» пройдут показы бренда RASENA (Пермь).

Новый сезон Московской недели моды проходит с 1 по 8 марта. Российские и зарубежные дизайнеры представят свои коллекции в Центральном выставочном зале «Манеж» и на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Помимо показов новых коллекций, в рамках нового сезона Московской недели моды запланированы маркет для гостей, профессиональный B2B-шоурум для дизайнеров и байеров, а также фестиваль короткометражек World Fashion Shorts.

Неделя моды в Москве берёт своё начало с 1994 года. На протяжении 10 лет на ней демонстрировалась одежда класса haute couture (высокая мода) отечественных дизайнеров и мировых домов мод. Начиная с 2003 года Неделя моды в Москве проходит два раза в год: в конце марта (показы осень-зима) и в конце октября (весна-лето) и представляет одежду класса prêt-à-porter (модели готовой одежды, поставляемые крупными модельерами в массовое производство).

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