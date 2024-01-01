Екатерина Артёмова В Перми завершилась эвакуация жильцов аварийного дома в Новых Лядах В ближайшее время объект отключат от коммунальных ресурсов Поделиться Твитнуть

Все жители аварийного по ул. Чусовской, 42 в микрорайоне Новые Ляды покинули свои квартиры. Об этом сообщили в пресс-служба администрации Перми. В ближайшее время управляющая компания дома намерена обратиться к ресурсоснабжающим организациям для отключения объекта от предоставляемых коммунальных услуг.

В мэрии отметили, что при расселении дома его жителям была оказана вся необходимая помощь. Для них подобрали оптимальные варианты размещения, помогли перевезти имущество. Жильцы трёх квартир переехали в помещения маневренного фонда.

Напомним, 29 февраля в отношении дома по ул. Чусовской, 42 был введён режим ЧС, и началась экстренная эвакуация его жильцов. Такое решение было принято в связи с ухудшением технического состояния объекта: из-за дефектов и повреждений, снижающих несущую способность конструкций, возникла угроза внезапного обрушения.

Двухэтажный дом по ул. Чусовской, 42 был построен в 1954 году. В 2017-ом здание признали аварийным.

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