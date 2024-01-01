Из-за угрозы обрушения жилого дома в Перми введён режим ЧС Жильцам предложили помещения маневренного фонда Поделиться Твитнуть

В связи с ухудшением состояния и угрозой внезапного обрушения несущих конструкций дома на ул. Чусовской, 42 (пос. Новые Ляды) власти Перми призвали жителей оперативно покинуть здание. В отношении дома введён режим ЧС. Рядом с домом развёрнут оперативный штаб. Жителям предоставляется вся необходимая информация и транспорт для вывоза вещей. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Опасные дефекты и повреждения в здании были выявлены комиссией по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности посёлка 20 февраля. Было обнаружено разрушение и выпадение штукатурного слоя на потолке, трещины и подтеки, частичное обрушение несущих конструкций разрушение лестницы в подъезде и пр.

Двухэтажный дом по ул. Чусовской, 42 был построен в 1954 году, признан аварийным в 2017 году. Всего в доме 12 жилых помещений, шесть из них уже расселено. Оставшимся жильцам предложили помещения маневренного фонда.

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