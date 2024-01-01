Алёна Бронникова Пермская станция скорой помощи в феврале выезжала к пациентам 36 тысяч раз Количество вызовов на ОРВИ снизилось почти в 2,5 раза Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За февраль 2024 года Пермская станция скорой помощи обслужила 36 702 вызова, это почти на 28% меньше, чем месяцем ранее. Согласно опубликованной на сайте учреждения статистике, за месяц в экстренной форме было выполнено 2 911 вызовов. Госпитализация потребовалась в 13 309 случаях.

Среднее время ожидания сократилось по сравнению с январём. На вызовы в экстренной форме этот показатель в феврале составил 14,82 минуты против 15,91 в АППГ. Среднее время ожидания на ДТП — 12,46 в феврале, тогда как в январе — 13,6 минуты.

По заболеваниям отмечается также снижение вызовов на ОРВИ. В феврале медики выполнили 5 228 вызовов, что почти в 2,5 раза меньше, чем в месяцем ранее. Из них к детям было осуществлено 3 257 вызовов.

Отмечается снижение количества пациентов с пневмонией. В феврале этот показатель уменьшился более чем в 1,6 раз и составил 893. Количество вызовов на COVID-19 незначительно увеличилось. В январе было зафиксировано 208 случаев, а в феврале — 216.

Примерно на том же уровне остались показатели по травмированию на улицах и в общественных местах (788 случаев), вызовов, связанных с воздействием алкоголя (1 786 случаев). Число обморожений и переохлаждений сократилось почти в два раза (48).

Пермская станция скорой медицинской помощи оказывает помощь в Перми, Пермском МО, Добрянском, Краснокамском и Ильинском ГО.

Эпидемия ОРВИ и гриппа закончилась в конце февраля. Количество случаев заболеваемости оказалось ниже эпидемического порога.

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