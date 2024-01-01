В Пермском крае закончилась эпидемия гриппа Но вирусы гриппа А ещё циркулируют среди пациентов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По результатам мониторинга заболеваемости ОРВИ и гриппом в Прикамье, с 19 по 25 февраля было зарегистрировано 26 457 случаев ОРВИ, и это ниже эпидемического порога. Снижение заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей составило 19,2% (тогда заболели 20 369 человек).

Лабораторное исследование показало, что в основном среди пациентов циркулируют вирусы гриппа А, а также возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, РС-вирусы, риновирусы, аденовирусы.

Для профилактики гриппа и ОРВИ Роспотребнадзор по-прежнему рекомендует не допускать переохлаждения, в местах массового скопления людей надевать маску, часто и тщательно мыть руки и вести здоровый образ жизни. В случае появления симптомов необходимо обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

Ранее сообщалось, что за прошлую неделю в Пермском крае выявлено 270 случаев новой коронавирусной инфекции (10,3 на 100 тыс. населения). В Перми зарегистрировано 152 случая, что составляет 56% от числа заболевших. Для сравнения: с 12 по 18 февраля было выявлено 310 случаев заболевания COVID-19, 154 из них в Перми.

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