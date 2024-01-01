В Перми подростки забросали квартиру председателя ТСЖ кирпичами Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Подростки разбили кирпичами окна квартиры председателя ТСЖ на ул. Красавинской в Перми. О происшествии сообщил сам председатель товарищества собственников жилья, опубликовав информацию на своей страницы в социальной сети «ВКонтакте». Мужчина просил помощи в поиске преступников.

Председатель рассказал, что злоумышленники заранее подготовились к преступлению. 29 февраля они наблюдали за улицей и подъездом, а 1 марта получили пакет с кирпичами и запиской около строящегося здания loqo. Затем они отправились к дому №8 на ул. Красавинской (жилой комплекс «Медовый»), где бросили кирпичи в окна и оставили записку «за через мерную активность» (орфография автора сохранена). Председатель ТСЖ подчеркнул, что уже обратился в полицию и написал заявление. В МВД Пермского края perm.aif.ru подтвердили эту информацию и сообщили, что проводят проверку.

Пострадавший также рассказал, что подростки были запечатлены видеокамерами в подъезде. Мужчина не знает точной причины их действий, но предполагает, что инцидент может быть связан с его активностью в защите прав жильцов. Он надеется, что полиция найдет исполнителей, а через них и заказчика.

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