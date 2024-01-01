Максим Артамонов ГУФСИН: площадь пожара в колонии Прикамья увеличилась до 1700 квадратных метров Пострадавших среди осужденных и сотрудников нет Поделиться Твитнуть

Фото: 2gis

В пресс-службе ГУ ФСИН по Пермскому краю рассказали подробности по поводу пожара, который произошёл сегодня днём в одном из зданий из зданий производственного участка на территории исправительной колонии №37 в посёлке Половинка Чусовского округа.

Как пояснили «Новому компаньону» пресс-службе управления, пожар начался около 12:30. На место происшествия незамедлительно прибыла ведомственная пожарная охрана учреждения. Были вызваны пожарные расчёты ИК-10, ИК-35 и ГУ МЧС России по Пермскому краю. Всего на тушение пожара было задействовано 28 человек и 11 спецмашин.

На момент возникновения пожара производственные работы в цехе не производились. Пострадавших среди осужденных и сотрудников нет. Учреждение работает в штатном режиме.

Горение было ликвидировано в 15:10 минут. Предварительная площадь пожара составила 1700 кв. м (ранее сообщалось о 1500 кв. м).

В учреждение выехали сотрудники ГУ ФСИН России по Пермскому краю. По факту пожара проводится проверка.

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