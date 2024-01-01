Поиск нуждавшегося в медпомощи 13-летнего мальчика в Пермском крае остановлен Поделиться Твитнуть

Поиск 13-летнего мальчика, который пропал во время прогулки, остановлен. Об этом в социальных сетях сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Речь идёт о подростке, который 2 марта не вернулся домой в Кунгурском округе. Ранее сообщалось, что школьник вышел из дома днём, он отправился на прогулку, и с тех пор его никто не видел. По данным волонтёров, подростку могла потребоваться медицинская помощь.

Вечером 3 марта в поисковом отряде «Лиза Алерт» объявили об окончании поисков мальчика. «Найден, жив!» — рассказали координаторы. Подробности поисков подростка не разглашаются.

Добровольческий поисково-спасательный отряд (ПСО) «Лиза Алерт» — добровольческое некоммерческое общественное объединение, занимающееся поиском пропавших без вести людей. Филиалы отряда, основанного в октябре 2010 года, созданы во многих регионах РФ. По данным ПСО, за 2022 год поступила 42 491 заявка, по ним волонтёры нашли живыми 31 257 человек, погибшими 2651.

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