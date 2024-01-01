Алёна Бронникова Инвестиции в открытие школы цифровых искусств в Перми составят 11,5 млн рублей Власти реализуют проект совместно со Сбербанком Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Объём инвестиций в проект открытия в Пермском крае школы цифрового искусства «Муза» составит 11,5 млн руб. Такие данные следуют из сборника инвестиционных предложений, опубликованного на сайте министерства экономического развития и инвестиций региона 1 марта.

Согласно информации в сборнике предложений, инвестору будут переданы в аренду муниципальные или частные помещения на территории Перми. Этапы реализации проекта включают в себя исследования и разработку концепции, подбор и обучение не менее 50 преподавателей, разработку документации и открытие.

Планируется, что охват аудитории составит 750 чел. в год, средний чек — 4300 руб. в месяц. Обучение смогут пройти дети 5-15 лет по направлениям: генеративный дизайнер, BIM-архитектор, AR/VR-специалист, AR/VR-продюсер, нейрокомпозитор, цифровой художник, специалист по виртуальной моде, метамодератор. Группы будут набираться от 7 до 30 человек.

«Муза» — это онлайн-университет творческих профессий, где представлены авторские онлайн-курсы и программы дополнительного профессионального образования, в том числе для школьников. Направления включают в себя цифровое искусство, дизайн, музыку, моду, театр и др.

Соглашение о сотрудничестве по открытию в городе школы цифрового искусства «Муза» было заключено в ноябре в рамках Дня Пермского края на выставке-форуме «Россия» главой Перми Эдуардом Сосниным и управляющим Пермским отделением Сбербанка Анной Салеевой.

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