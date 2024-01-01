Дальнобойщика из Прикамья развернули на казахстанской границе из-за долга по алиментам Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жителю Пермского края, работающему дальнобойщиком, запретили пересекать границу с Республикой Казахстан. При проверке документов на пропускном пункте оказалось, что водитель грузового транспорта ограничен в праве покидать страну. Судебные приставы ограничили ему выезд за пределы России из-за долга по алиментам в размере более 100 тыс. руб. Неплательщик вынужден был вернуться в родной город.

Как пояснили в пресс-службе ГУФССП по региону, 49-летний мужчина длительное время игнорировал решение суда, обязывающее его помогать сыну и дочери финансово. Не способствовали исправлению гражданина ни предупреждения, ни арест счетов (денежных средств на них не было).

Ситуация резко изменилась, когда приставам стало известно, что неплательщик нашёл работу в компании, занимающейся доставкой грузов в страны ближнего зарубежья. Несмотря на то, что он работал неофициально и не было возможности предъявить исполнительный лист на его месте работы, сотрудники ведомства всё же придумали способ воздействия на должника.

Узнав от пограничников, что он был объявлен «невыездным», должник быстро погасил все свои долги.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.