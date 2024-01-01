В праздничные выходные десятки домов в Перми останутся без воды Поделиться Твитнуть

В Перми, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на улицах Лядовской и Клары Цеткин, 9 и 10 марта более 40 многоквартирных домов останутся без воды. Об этом сообщили в компании «Новогор-Прикамье».

Отключение водоснабжения планируется в зданиях по улицам Клары Цеткин, Чкалова, Шарташской, Гарцовской, Колыбалова и Лядовской.

Номера домов, где будет отключена вода, опубликованы на сайте организации.

Представители коммунального оператора приносят горожанам извинения за временные неудобства и просят заблаговременно сделать необходимый запас воды.

Ранее сообщалось, что в Перми лже-коммунальщики снова начали рассылать горожанам уведомления о поверке приборов учёта воды. Извещения напечатаны в стиле официального документа. Для усиления воздействия на жильцов они снабжены QR-кодом, ссылками на ФЗ РФ «Об обеспечении единства измерений», госреестр ФГИС «АРШИН» и пр.

Как пояснили в пресс-службе «Новогора», на самом деле полученные жителями извещения являются рекламным спамом. Специалисты компании напомнили, что стоимость поверки одного прибора учёта воды не может превышать 600 руб.

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