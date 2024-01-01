В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели в ДТП 8-летнего мальчика Авария произошла под Нытвой Поделиться Твитнуть

В Прикамье правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ — Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Прокуратура Нытвенского района контролирует ход его расследования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла 2 марта в 20:50 на автодороге М7-Волга. Со стороны Перми двигался автомобиль «Киа Рио» с прицепом. Водитель 1972 г.р. на 440 км по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двигавшимся автомобилем «Хендай Солярис». В результате аварии 8-летний пассажир «Хендай» и 40-летняя женщина погибли на месте. Оба водителя госпитализированы.

В прокуратуре уточнили, что оба водителя получили травмы различной степени тяжести. На место происшествия выезжал заместитель прокурора Нытвенского района.

Как уточняет 59.RU со ссылкой на очевидцев, авария произошла на мосту через речку Сырку, а возле места ДТП в обе стороны образовались пробки в несколько километров. Автобус простоял больше трех часов. Всё это время место ДТП было оцеплено. После аварии тело ребёнка искали несколько часов — удар был настолько сильный, что он вылетел из машины.

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