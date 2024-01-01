В Прикамье на трассе М7-Волга в ДТП погибли женщина и ребёнок Смертельная авария произошла при столкновении двух легковушек Поделиться Твитнуть

Как сообщает Госавтоинспекция Прикамья, вечером 2 марта по автодороге М7-Волга со стороны Перми двигался автомобиль «Киа Рио» с прицепом. Водитель 1972 г.р. на 440 км по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двигавшимся автомобилем «Хендай Солярис».

Происшествие случилось в 20:50. В результате аварии 8-летний пассажир «Хендай» и 40-летняя женщина погибли на месте. Оба водителя госпитализированы.

На место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

В ведомстве призывают водителей всегда помнить, что транспортное средство — источник повышенной опасности. От действий водителя зависит жизнь его самого и жизнь окружающих.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.