Пермь стала самым дорогим городом для жизни в ПФО
Специалисты Росстата подсчитали данные о стоимости жизни в российских городах за 2023 год. При ранжированиии в рейтинге учитывались цены на основные товары и услуги, которые входят в потребительскую корзину. Пермь оказалась самым дорогим среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО). Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на Росстат.
По данным ведомтва, стоимость жизни в столице Прикамья на 5% выше среднероссийского уровня. В то же время, в других городах Приволжья цены ниже, чем в среднем по России. В частности, в Саранске разница составляет 14%.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.