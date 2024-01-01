Пермь стала самым дорогим городом для жизни в ПФО Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

Специалисты Росстата подсчитали данные о стоимости жизни в российских городах за 2023 год. При ранжированиии в рейтинге учитывались цены на основные товары и услуги, которые входят в потребительскую корзину. Пермь оказалась самым дорогим среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО). Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на Росстат.

По данным ведомтва, стоимость жизни в столице Прикамья на 5% выше среднероссийского уровня. В то же время, в других городах Приволжья цены ниже, чем в среднем по России. В частности, в Саранске разница составляет 14%.

Как писал ранее «Новый компаньон», к концу 2023 года стоимость аренды однокомнатных квартир в Перми года достигла 21,6 тыс. руб. в месяц (это на 39,3% дороже, чем год назад); аренда 2-комнатных квартир выросла на 30,7% — до 28,3 тыс. руб., 3-комнатных — до 36,4 тыс. руб. (+25,4%). Это цифры были опубликованы федеральным порталом «Мир квартир».





По результатам исследования данных по 70 крупнейшим городам РФ аналитики издания включили Пермь в число лидеров по росту стоимости аренды, наряду с Кировом, Якутском, Набережными Челнами, Улан-Удэ, Мурманском и Чебоксарами. Аутсайдерами в рейтинге оказались Севастополь, Ленинградская область, Ижевск, Сочи, Владимир и Московская область.

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