Стоимость аренды квартир в Перми за год выросла почти на треть Это больше, чем в среднем по стране Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Стоимость аренды однокомнатных квартир в Перми к концу 2023 года достигла 21,6 тыс. руб. в месяц (это на 39,3% дороже, чем год назад); аренда 2-комнатных квартир выросла на 30,7% — до 28,3 тыс. руб., 3-комнатных — до 36,4 тыс. руб. (+25,4%). Это цифры, опубликованные федеральным порталом «Мир квартир».

По результатам исследования данных по 70 крупнейшим городам РФ аналитики издания включили Пермь в число лидеров по росту стоимости аренды, наряду с Кировом, Якутском, Набережными Челнами, Улан-Удэ, Мурманском и Чебоксарами. Аутсайдерами в данном рейтинге оказались Севастополь, Ленинградская область, Ижевск, Сочи, Владимир и Московская область.

В Москве стоимость аренды однокомнатных квартир увеличилась на 19,1%, двухкомнатных — на 13,2%, а трёхкомнатных — на 9,8%.

В среднем по стране за год цены на однокомнатные квартиры повысились на 21,7%, двухкомнатные — на 19,3%, а трёхкомнатные — на 15,2%.

Рост спроса и уменьшение предложения на рынке аренды квартир привели к активному подорожанию цен, особенно в четвёртом квартале, сообщает портал. Учитывая увеличение затрат на ипотеку, многие люди столкнулись с тем, что стать владельцем собственной квартиры им уже не по карману, и начали брать жильё в аренду, что привело к росту цен на рынке недвижимости. Предложение арендных квартир сократилось на протяжении года, особенно в некоторых городах, где сокращение достигло 70%, и продолжает уменьшаться. Факторами, способствующими подорожанию, стали инфляция и повышение тарифов ЖКХ. В 2024 году ожидается продолжение роста цен на аренду, особенно после отмены льготной ипотеки на первичном рынке.

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