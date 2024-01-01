Следком заинтересовало видео, на котором в центре Перми молодой человек избивает инвалида Поделиться Твитнуть

скриншот видео тг-канала "Народный комиссар"

Следственные органы СУ СКР по Пермскому краю начали доследственную проверку по размещённому в Интернете видео, на котором мужчину, видимо, имеющего проблемы со здоровьем, избивает молодой человек. Ещё один снимает экзекуцию на телефон. Всё происходит на ступеньках ЦУМа в Ленинском районе Перми.

По факту нарушения общественного порядка с применением насилия в ходе проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего, и будет дана «надлежащая правовая оценка ситуации, принято процессуальное решение».

На кадрах распространённого в telegram-каналах видео юноша наносит своей жертве несколько ударов руками и ногами в голову и живот. Пострадавший не сопротивляется, только просит: «Не бейте меня, пожалуйста». При этом видно, что на остановке ЦУМ стоят люди, мимо идут прохожие, но никто не вмешивается.

В сети ролик вызвал много откликов. Якобы личность нападавшего уже установлена.

Дело на личный контроль взял руководитель СУ СКР по региону Денис Головкин.

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