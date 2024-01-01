Андрей Стрельцов «Молот» в пятом матче серии плей-офф обыграл «Сокол» Счёт в серии до четырёх побед стал 3-2 в пользу «Сокола» Поделиться Твитнуть

В пятницу, 1 марта, «Молот» и красноярский «Сокол» провели пятый матч 1/8 финала Кубка Петрова. Поединок прошёл в Перми и завершился со счётом 3:1 в пользу подопечных Павла Зубова.

Гости первыми забросили шайбу, но затем забивали лишь хоккеисты пермской команды. В составе «Молота» два гола записал в свой актив Александр Волков и одну Владимир Пешехонов.

«Хотелось бы, чтобы серия вновь переместилась в Пермь. По крайней мере мы готовы сделать для этого все. Правда перед решающим матчем вызывает опасения игра некоторых товарищей у нас, вот это очень серьезно. Если они, так сказать, не пересмотрят свои взгляды на пермский хоккей, у них мало будет шансов, если команда будет идти дальше, ещё играть. Потому что очень серьезные ошибки, при том, что это опытные ребята, что удручает. Больше добавить нечего», — прокомментировал итог пятой встречи главный тренер ХК «Молот» Павел Зубов.

Следующий матч состоится 4 марта в Красноярске. Пока счет в серии до четырех побед — 3-2 в пользу «Сокола».

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