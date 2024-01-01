Синоптики рассказали, какая будет погода в Перми в выходные Погода в Перми в выходные будет сопровождаться оттепелями Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Синоптики спрогнозировали, какая будет погода в Перми в выходные, 2 и 3 марта. По данным сервиса «Яндекс.Погода», оба дня ожидается густая облачность.

Температура воздуха 2 марта днём будет держаться на уровне +1...+2 градусов, ночью — от -1 до -3 градусов. В воскресенье, 3 марта, днём также будет около +1 градуса, а в ночное время будет от 0 до -2 градусов.

Синоптики отмечают, что в субботу будет преобладать юго-западный ветер до 2-3 метров в секунду. В воскресенье ветер будет западным до 4 метров в секунду. Влажность воздуха днём составит от 66 до 73%.

Ранее «Новый компаньон» писал, что первая пятидневка месяца ожидается тёплой во всём Пермском крае: 2-3 марта возможны дневные оттепели до +3˚. Но затем в регион начнёт поступать арктический воздух. В результате прогнозируется серьёзное похолодание с ночными морозами до -20˚ и ниже, днём будет не выше -7…-12˚. Пик похолодания прогнозируется 8-9 марта.





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