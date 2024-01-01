Очень дорогое ДТП: в Перми 1 марта «гелендваген» столкнулся с ещё одним «мерседесом» Управляли автомобилями женщины Поделиться Твитнуть

В пятницу, 1 марта, у пермского торгового центра «Радуга» произошло ДТП. Два автомобиля марки «Мерседес» столкнулись на ул. Суханова. Информация о происшествии была опубликована в телеграм-канале «ЧП Пермь|Новости». Горожане, высказывая своё мнение, отметили, что, вероятно, это было очень дорогое ДТП.

Как выяснил портал 59.ru, во время аварии никто не пострадал. Водителем «Мерседеса-Гелендваген» оказалась Ирина Южанинова — председатель общественной организации «Опора России» по Пермскому краю, занимающейся поддержкой малого и среднего бизнеса. Вторым водителем тоже была женщина.

Судя по кадрам, в эту же аварию попал ещё один автомобиль, за рулём которого находился мужчина.

Ранее сообщалось, что утром 1 марта на автодороге Кунгур—Соликамск автокран снёс опору ЛЭП, которая упала на проезжающую мимо иномарку. В результате аварии погибла 41-летняя женщина — пассажирка иномарки.

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