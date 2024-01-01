В Прикамье автокран снёс опору ЛЭП, которая упала на иномарку и убила пассажирку Происшествие случилось на автодороге КунгурСоликамск Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Госавтоинспекция Прикамья

Утром 1 марта автокран снёс опору ЛЭП, которая упала на проезжающую мимо иномарку. В результате аварии погибла женщина. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на ГИБДД.

По предварительным данным полиции, инцидент произошёл около 06:00 на автодороге Кунгур—Соликамск. В районе 301 км водитель автокрана 1962 г.р. двигался задним ходом и наехал на опору линии электропередачи, которая упала на проезжающий мимо автомобиль «Тойота Раф 4». За рулём иномарки находился водитель 1977 г.р.

В результате ДТП погибла 41-летняя пассажирка иномарки.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Уточняются все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия работает полиция.

В Госавтоинспекции призывают водителей быть дисциплинированными и внимательными на дороге — от этого зависит жизнь и здоровье других участников дорожного движения.

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