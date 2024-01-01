В Перми у офиса филиала фонда «Защитники Отечества» с 1 марта появилась автобусная остановка Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

С 1 марта у офиса филиала фонда «Защитники Отечества» в Перми появилась остановка общественного транспорта.





С предложением по улучшению транспортной доступности своего офиса выступили сотрудники филиала. Инициатива была поддержана департаментом транспорта города, который принял решение о продлении маршрута автобуса № 35.





Теперь автобусы № 35 следуют по маршруту от остановки "Театр-Театр" на ул. Ленина вверх по ул. Крисанова до остановки с тем же названием на ул. Окулова. Обратный маршрут пролегает по ул. Петропавловской с остановками "Сквер им. Олега Новоселова" и "Улица Плеханова".





В результате продления маршрута был добавлен ещё один автобус на эту линию. Ранее в данном направлении автобусы не курсировали.





Напомним, новый адрес филиала фонда: Пермь, ул. Окулова, 75, корпус 1. Время работы офиса осталось неизменным: с 9:00 до 18:00. Основной целью фонда является персональное сопровождение ветеранов СВО, членов семей погибших и скончавшихся от ранений бойцов. Фонд оказывает содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, лекарств, психологической помощи, санаторно-курортного лечения и пр.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.