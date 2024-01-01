Алёна Бронникова На заброшенном стадионе «Химик» в Перми предложено построить крытый каток Объект находится в Орджоникидзевском районе Поделиться Твитнуть

Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края

В Орджоникидзевском районе Перми планируют построить крытый ледовый каток по ул. Генерала Доватора. Согласно данным, представленным в сборнике инвестиционных предложений краевого минэкономразвития, речь идёт о территории, включающей в себя стадион «Химик».

Пока земельный участок не сформирован. Проектом предлагается построить здание общей площадью 4 тыс. кв. м с хоккейной коробкой 30*60 м, тренажёрным и спортивным залами, помещениями для теоретических занятий.

Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края

В отзывах на сайте 2ГИС указано, что стадион давно заброшен, не благоустроен и не оборудован освещением. Рядом, в здании по ул. Доватора, 5, которое также входит в границы участка планируемого катка, работает спортивно-развлекательный комплекс «Австерия». По данным СМИ, в 2013 году стадион планировалось реконструировать, построить хоккейную коробку, тёплую раздевалку универсальную площадку для командных игр, трибуны и восстановить футбольное поле.

Помимо этого проекта, в сборнике инвестпредложений также размещён проект строительства крытого экстрим-парка на бывшем стадионе «Авангард» в Кировском районе. На территории по ул. Светлогорской, 14 планируется также возвести спортивные залы и площадки и уличный памп-трек.

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