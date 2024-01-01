Февраль в Пермском крае оказался холоднее прогноза А вот осадков выпало меньше, чем ожидалось Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Февраль в Пермском крае в 2024 году оказался холоднее, чем прогнозировалось, правда, незначительно. В итоге месяц соответствовал климатической норме и по температурному режиму, и по количеству осадков. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Самая низкая средняя температура воздуха за февраль сложилась в Бисере (-13,7°), самая высокая — в Чайковском (-10,7°). В Перми средняя температура воздуха (-10,9°) соответствовала климатической норме. На севере было теплее нормы на 1-1,5°, на юге — холоднее на 1°.

Больше всего осадков выпало в Губахе и Чердыни — до 45 мм, меньше всего — в Осе — 23 мм. В Перми выпало 38 мм (116% нормы).

В течение месяца отмечалось две волны тепла (в начале и конце месяца) и одна волна холода (в середине месяца). 15-16 февраля наблюдались морозы до -40° в Вае и -39° в Осе, в Перми 16 февраля было -31,5°.

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