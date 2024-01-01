Екатерина Артёмова Посуточная аренда трёхкомнатных квартир в Прикамье за год подорожала на 40% Средняя цена в феврале 2024 года составила 2,8 тыс. рублей за ночь Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Средняя цена посуточной аренды трёхкомнатной квартиры в Пермском крае в феврале 2024 года составила 2,8 тыс. руб. за ночь, что на 40% больше, чем в феврале 2023-го. Такие данные приводят аналитики «Авито Недвижимости». Объявлений с предложением арендовать такие квартиры на сутки в регионе стало на 4% меньше, чем годом ранее.

В целом по России средняя цена посуточной аренды «трёшек» выросла на 17% год к году, достигнув 3,5 тыс. руб. в сутки. Дороже всего снять трёхкомнатную квартиру в Москве (7 тыс. руб.) и Мособласти (6 тыс. руб.), Краснодарском крае и Санкт-Петербурге (по 5 тыс. руб.). Самые низкие цены — в Брянской (2,2 тыс. руб.), Тверской (2,3 тыс. руб.), Смоленской и Саратовской областях (по 2,5 тыс. руб.).

Количество предложений в этом сегменте за год по стране увеличилось на 18%. В феврале 2024 года больше всего трёхкомнатных квартир в посуточную аренду предлагают Краснодарский край, Ленинградская и Московская области, а также города федерального значения Санкт-Петербург и Москва. В каждом из этих субъектов России доступно для бронирования более 500 вариантов трёхкомнатных квартир.

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