Екатерина Артёмова Индекс промпроизводства в Прикамье в январе увеличился на 7,1% Наиболее сильный рост зафиксирован в обрабатывающих производствах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Индекс промышленного производства в Пермском крае в январе 2024 вырос на 7,1% по сравнению с январём прошлого года. Такие данные приводит Пермьстат.

Наиболее интенсивный рост зафиксирован в обрабатывающих производствах — на 12,4% относительно января 2023-го. Сильнее всего нарастили объёмы производства компании, занимающиеся полиграфической деятельностью (+68,6% год к году), предприятия по изготовлению компьютеров, электронных и оптических изделий (+65,6%) и мебельные фабрики (+64,8%).

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром индекс промпроизводства увеличился на 9,6%, в сфере добычи полезных ископаемых — на 1,3%. Вместе с тем в сфере водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов зафиксировано снижение индекса на 7,4% год к году.

Если сравнивать индекс промпроизводства в регионе в январе не с аналогичным периодом прошлого года, а с декабрём 2023-го, то произошло снижение на 17%.

Напомним, в 2023 году индекс промышленного производства в Пермском крае вырос на 5,2% по сравнению с 2022 годом.

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