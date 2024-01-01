Индекс промпроизводства в Прикамье по итогам года вырос на 5,2% Сильнее всего объёмы производства нарастили обрабатывающие предприятия Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Индекс промышленного производства (ИПП) в Пермском крае в январе-декабре 2023 года вырос на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. ИПП в декабре 2023 года по сравнению с декабрём 2022 года составил 108%, а по сравнению с ноябрём 2023-го — 114,8%. Об этом сообщает Пермьстат.

Наиболее интенсивный рост ИПП зафиксирован в обрабатывающих производствах — на 8,6% относительно 2022 года. В производстве компьютеров, электронных и оптических изделий индекс промпроизводства по итогам 2023 года (к 2022 году) составил 158,9%, в производстве электрического оборудования — 156,4%, в металлургическом производстве — 121,6%, в химическом — 115,3%. При этом наметился спад в полиграфической деятельности (80,1%), производстве продуктов питания (95,5%), кокса и нефтепродуктов (99,5%).

В сфере добычи полезных ископаемых индекс промпроизводства увеличился на 1,4%. При этом в добыче металлических руд он снизился на 23,9%, но вырос в добыче прочих полезных ископаемых (104,3%) и в предоставлении услуг в области добычи полезных ископаемых (103%).

В сфере водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов рост индекса за год составил 1,1%, а в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром — 0,4%.

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