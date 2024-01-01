Фонд развития Пермского края возглавит Юрий Аликин Пока и.о. генерального директора ФРПК является Иван Лоскутов Поделиться Твитнуть

Юрий Аликин / фото: Пермское региональное отделение «Деловой России»

Юрий Аликин станет руководителем Фонда развития Пермского края. Об этом газете «Звезда» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее, с 1995 года, Юрий Аликин работал в банке «Урал ФД», с 2000 года занял должность заместителя председателя правления банка, а с 2009 по 2014 год был председателем. В 2021 году он стал исполнительным директором ФГУП «Машиностроительный завод имени Дзержинского».

На текущий момент и.о. генерального директора ФРПК является Иван Лоскутов, который также является главой Корпорации развития Пермского края. Он занял эту должность после Армена Арутюняна.

ФРПК в настоящее время работает над реконструкцией бывшего здания ВКИУ в гостиничный комплекс и занимается строительством ледовой арены в микрорайоне Ива. Кроме того, Фонд отвечает за управление конгрессно-выставочным центром «Пермь Экспо» и координирует проект развития судостроения в регионе, в том числе работу возрождённой «Пермской судоверфи».

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