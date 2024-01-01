Алёна Бронникова «Промхимпермь» расширит производство реагентов и минеральных добавок В рамках инвестпроекта компания должна выделить 1 млн рублей на благоустройство Кировского района Поделиться Твитнуть

Сайт ООО "Промхимпермь"

Пермское предприятие ООО «Промхимпермь» планирует расширить производство реагентов для цветной металлургии, нефтедобычи и минеральных добавок для сельского хозяйства. Проект компании, претендующий на статус приоритетного, был представлен на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата региона.

Как сообщает администрация Перми, его планируется реализовать на территории по ул. Воронежской. Срок осуществления проекта — 2027 год. Инвестор должен будет направить 1 млн. руб. в качестве социальных обязательств на благоустройство Кировского района.

Проект был предварительно одобрен членами Совета. Для присвоения статуса «Приоритетный инвестиционный проект» и утверждения новых параметров его направят на рассмотрение правительством Пермского края.

ООО «Промхимпермь» занимает площадку по ул. Воронежской, 58 в Перми. Ведёт свою деятельность с 1991 года. Основным направлением является разработка технологий создания новых химических материалов и производство органических и неорганических соединений. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте организации, предприятие производит свыше 40 видов продукции, обладает 11 патентами.

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