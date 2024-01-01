В Чердыни подорожал проезд в общественном транспорте
Цена билета на автобус в северном городе Прикамья выросла до 30 рублей
Депутаты думы Чердынского округа Пермского края приняли решение об установлении максимальной платы за перевозку пассажиров на пригородных маршрутах. Теперь она будет составлять 4 руб. за каждый километр пути. Стоимость провоза багажа будет равняться 25% от стоимости проезда пассажира. А по внутригородским муниципальным маршрутам максимальная стоимость перевозки пассажиров и багажа составит 30 руб. за одну поездку. Это сообщает Telegram-канал «На местах».
Стоит отметить, что тарифы на пригородные муниципальные маршруты не пересматривались с 2020 года, а ранее установленная стоимость на внутригородских маршрутах составляла 25 руб.
Указанные тарифы являются предельными и могут быть снижены самостоятельно перевозчиками при осуществлении пассажироперевозок.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае установили тарифы для перевозки пассажиров и багажа водным транспортом на электротяге по двум маршрутам, которые будут курсировать по Каме из Перми. По маршруту Пермь I — м/р Закамск в 2024 году в обе стороны тариф за 1 км составит 20,40 руб., в 2025 году — 21,22 руб., в 2026-м — 22,07 руб. Тариф по маршруту Пермь—Оханск—Оса за 1 км перевозки в 2025 году составит 5,18 руб., а в 2026 году — 5,39 руб.
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