В Чердыни подорожал проезд в общественном транспорте Цена билета на автобус в северном городе Прикамья выросла до 30 рублей Поделиться Твитнуть

Чердынь

Константин Долгановский

Депутаты думы Чердынского округа Пермского края приняли решение об установлении максимальной платы за перевозку пассажиров на пригородных маршрутах. Теперь она будет составлять 4 руб. за каждый километр пути. Стоимость провоза багажа будет равняться 25% от стоимости проезда пассажира. А по внутригородским муниципальным маршрутам максимальная стоимость перевозки пассажиров и багажа составит 30 руб. за одну поездку. Это сообщает Telegram-канал «На местах».

Стоит отметить, что тарифы на пригородные муниципальные маршруты не пересматривались с 2020 года, а ранее установленная стоимость на внутригородских маршрутах составляла 25 руб.

Указанные тарифы являются предельными и могут быть снижены самостоятельно перевозчиками при осуществлении пассажироперевозок.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае установили тарифы для перевозки пассажиров и багажа водным транспортом на электротяге по двум маршрутам, которые будут курсировать по Каме из Перми. По маршруту Пермь I — м/р Закамск в 2024 году в обе стороны тариф за 1 км составит 20,40 руб., в 2025 году — 21,22 руб., в 2026-м — 22,07 руб. Тариф по маршруту Пермь—Оханск—Оса за 1 км перевозки в 2025 году составит 5,18 руб., а в 2026 году — 5,39 руб.

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