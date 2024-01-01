Максим Артамонов В МВД прокомментировали инцидент с пермским полицейским, который убил человека ломом Он задержан, ведётся расследование Поделиться Твитнуть

ГУ МВД по Пермском краю

Константин Долгановский

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю ответили на запрос «Нового компаньона» по поводу происшествия, в ходе которого полицейский убил пермяка ломом 23 февраля.

Как рассказали в полиции, вечером 23 февраля в Пермском районе в ходе конфликта между двумя мужчинами один другому причинил телесные повреждения, от которых пострадавший в дальнейшем скончался в медицинском учреждении.

Подозреваемого установили и задержали. Им оказался находящийся вне служебного времени сотрудник патрульно-постовой службы, сержант полиции.

«По данному факту следственными органами принято процессуальное решение. При подтверждении вины мужчина будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке», — прокомментировали в МВД.

Как ранее писал «Новый компаньон», речь идёт о 22-летнем Виталии Немытных, который с 19 февраля находился на больничном. Вечером 23 февраля он вышел на прогулку, где у него возник конфликт с 45-летним мужчиной — у дома на ул. Уральской в посёлке Бырма. Пострадавшего от удара ломом отвезли в больницу им. Тверье в Перми с ушибом и отёком головного мозга. Мужчина находился в коме и скончался в тот же день.

СМИ сообщали, что возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Сержанту может грозить до 15 лет лишения свободы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.