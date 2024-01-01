Максим Артамонов В Перми задержали полицейского за убийство ломом местного жителя Пострадавший скончался в больнице, не приходя в сознание Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми расследуется уголовное дело в отношении сержанта полиции Виталия Немытных, который 23 февраля в ходе драки убил 45-летнего мужчину. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

По данным издания, с 19 февраля 22-летний патрульный пермского управления МВД Виталий Немытных находился на больничном. В праздничный день, 23 февраля, он вышел на прогулку, где у него возник конфликт с 45-летним мужчиной — у дома на ул. Уральской в посёлке Бырма.

По версии следствия, во время драки полицейских схватил лом и ударил им оппонента по голове один раз. Пострадавшего отвезли в больницу имени Тверье в Перми с ушибом и отёком головного мозга. Мужчина находился в коме и скончался в тот же день.

Сейчас, как утверждает Baza со ссылкой на свои источники, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Сержанта уже арестовали, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Получить оперативный комментарий в полиции не удалось. «Новый компаньон» направил запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю.

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