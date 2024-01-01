Максим Артамонов В Перми прокуратура потребовала от руководства цирка установить автоматическую систему пожаротушения Иск надзорного органа рассматривается в суде Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Мотовилихинского района Перми подала иск в суд и потребовала от руководства Пермского государственного цирка устранить нарушения пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сотрудники прокуратуры и МЧС проверили, как соблюдаются требования пожарной безопасности на территории учреждения.

Во время проверки было установлено, что на путях эвакуации нет аварийного освещения и системы вытяжной противодымной вентиляции, а зрительный зал не защищён автоматической установкой пожаротушения. Прокуратура и МЧС также нашли «иные многочисленные нарушения». Всё, по мнению представителей надзорного органа, создаёт угрозу жизни и здоровью людей, в том числе детей, персонала учреждения, а также животных цирка, если возникнет пожар или иная чрезвычайная ситуация.

Иск прокуратуры сейчас находится на рассмотрении в Мотовилихинском районном суде Перми.

Как ранее писал «Новый компаньон», в ближайшее время здание цирка в Перми ждёт реконструкция . У объекта изменится архитектурный облик и появится подсветка. В 2023 году были выполнены проектно-изыскательские работы, которые нужны для реконструкции здания. Проект реконструкции может войти в федеральную адресную инвестиционную программу, поскольку цирк находится в федеральной собственности.

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