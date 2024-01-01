Названа дата прощального выхода на линию последнего старого трамвая Перми Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Советский высокопольный трамвай КТМ-5 совершит в Перми прощальные рейсы 2 и 3 марта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В субботу он выйдет на маршрут № 12 (ул. 9 Мая — Разгуляй), узнать его можно будет по классической красной окраске. В салоне будет работать кондуктор.

Отследить движение уходящего в историю вагона можно в режиме реального времени по карте на сайте map.gortransperm.ru.

Прощальный рейс вагон совершит в воскресенье, 3 марта. В этот день трамвай проследует от «Разгуляя» до конечной остановки «Микрорайон Висим», а после отправится в депо «Балатово». Старт поездки, которая пройдёт без промежуточных остановок, — в 17:30. Чтобы попасть на рейс, необходимо зарегистрироваться по электронной почте getpress2@yandex.ru. Экскурсантам обещают рассказать об истории вагона, а также уникальные факты о его работе в Перми.

«КТМ-5 — это не просто вагон, а целая эпоха в истории Перми. Неудивительно, что у многих поколений пермяков в памяти всплывает именно этот образ, когда они слышат слово «трамвай». Они возили жителей нашего города более полувека, и сейчас уходят на заслуженный отдых. Этот вагон планируется сохранить в качестве ходового музейного экспоната», — комментируют в департаменте транспорта.

В мэрии напомнили, что трамваи КТМ-5 (самая массовая модель трамвая в мире) впервые появились на улицах Перми в конце 1970-х годов и поставлялись вплоть до 1990-х.

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