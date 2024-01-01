Екатерина Артёмова В Перми на 32% подорожали небольшие квартиры в новостройках Средняя цена новой квартиры до 25 кв. м в феврале составила 3,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Средняя цена небольшой квартиры (до 25 кв. м.) в новостройке в Перми в феврале 2024 года составила 3,5 млн руб., что на 32% больше, чем в феврале 2023-го. Такие данные приводят аналитики «Авито Недвижимости». Цена квартиры площадью до 25 кв. м. на вторичном рынке сейчас составляет в среднем 2,1 млн руб., что на 10% выше уровня февраля прошлого года.

Вместе с ростом цен в Перми наблюдается снижение объёма предложения таких квартир. Число объявлений о продаже квартир площадью до 25 кв. в новых домах на платформе сократилось на 17% год к году, на вторичном рынке таких предложений стало на 8% меньше.

В целом по России цена небольших квартир на первичном рынке в феврале составила 4,6 млн руб. (+5% относительно февраля 2023 года), на вторичном рынке — 3,4 млн руб. (тоже +5%). Количество объявлений о продаже таких квартир на вторичном рынке снизилось на 18%, при этом объём предложения на первичном рынке в целом по стране вырос на 33%.

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