В Перми стартуют три программы сетевого IT-университета от ВШЭ Вступительные тесты начнутся 28 февраля Поделиться Твитнуть

фото: Пермский сетевой ИТ-университет (СИТУ)

В Пермском сетевом IT-университете с 28 февраля начинается тестирование для поступления на обучение по трём программам от филиала НИУ ВШЭ-Пермь. Новые курсы включают в себя веб-дизайн, аналитику и межсистемное взаимодействие.

Программа «Веб-дизайн с нуля» подойдёт для бизнес-аналитиков, веб-дизайнеров и веб-разработчиков. На занятиях будет рассмотрено создание дизайн-концепции сайта на основе потребностей целевой аудитории и анализа конкурентов с оформлением полноценной презентации проекта в виде кейса на Behance.

Для системных и бизнес-аналитиков, web-разработчиков и руководителей проектов будет полезной программа «Веб-аналитика: от теории к практике». Курс предполагает изучение работы веб-аналитики, оцениваемых показателей, используемых инструментов.

«Интеграция информационных систем в работе аналитика» предполагает изучение основ технологий и стандартов межсистемного взаимодействия, проектирование и описание интеграционных решений. Курс будет полезен для системных и бизнес-аналитиков.

Губернатор Дмитрий Махонин неоднократно подчёркивал, что в регионе существует большое количество возможностей для развития IT-специалистов. Проект "Пермский сетевой ИТ-университет" реализуется в Прикамье в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» с 2019 года за счёт грантов правительства региона. Он представляет собой программы дополнительного профессионального образования в сфере IT-технологий на базе ПГНИУ, ПНИПУ и филиала НИУ ВШЭ.

За это время обучение прошли более 6700 человек, из них в прошлом году — 1200. Самыми востребованными направлениями стали основы программирования на Python, C# и С++, основы языка запросов SQL (используется в базах данных) и офисное программирование на VBA (Visual Basic for Applications). По данным анкетирования, 30% выпускников смогли переквалифицироваться или найти работу в IT-компаниях, 47% продолжили осваивать новые навыки.

В планах на этот год стоит обучение не менее 1155 жителей края и реализация свыше 77 программ повышения квалификации. Перечень всех программ, реализуемых в 2024 году, будет опубликован на сайте СИТУ и в соцсетях.





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