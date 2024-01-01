На Пермь надвигается мощный снегопад Его принесёт циклон из Архангельска Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми с утра неожиданно пошёл снег. Как сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ, неожиданные осадки выпали под влиянием тёплого фронта циклона с центром над Архангельской областью.

Пока снегопады в краевом центре ожидаются слабыми (не более 2 мм), а к вечеру даже возможно прояснение. Однако 29 февраля основная зона осадков этого же циклона, проходя вблизи северных границ Прикамья, снова достигнет Перми, и вот тогда прогнозируется уже существенный снегопад (выпадет до 5 мм) - первый такой силы в Перми более чем за две недели (с 13 февраля). Таким образом, месячная норма осадков за февраль всё же окажется превышенной (пока выпало 32 из 33 мм).

Что касается перспектив на выходные, то прогнозы пока остаются без изменений - ожидаются первые в марте существенные (до +3 градусов) дневные оттепели, а в субботу им будет сопутствовать солнечная погода благодаря влиянию антициклона с центром над Южным Предуральем.

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