Максим Артамонов В Перми депутаты гордумы приняли поправки в бюджет Доходную часть городской казны увеличат на 4,7 млрд рублей Поделиться Твитнуть

На пленарном заседании Пермской городской думы, которое состоялось 27 февраля, парламентарии одобрили поправки в главный финансовый документ города на ближайшую трёхлетку.

Как рассказала заместитель главы Перми Яна Фурман, согласно поправкам, в 2024 году предлагается увеличить доходы бюджета на 1,1 млрд руб., в 2025 году — на 2,1млрд руб., а в 2026 году — на 1,5 млрд руб.

План по налогу на доходы физлиц, по словам чиновницы, в этом году увеличен на 1,2 млн рублей, в 2025 году — на 1,3 млн рублей, в 2026 году — на 1,4 млн руб.

На ближайшие три года будут выделены дополнительные средства на социальные расходы и сферу дорожного хозяйства — 5,7 млрд руб., в том числе в этом году — на 1,8 млрд руб.

На ремонт учреждений образования в этом году чиновники дополнительно направят 102 млн руб.

Значительные суммы из городской казны чиновники выделят на содержание автомобильных дорог. На эти цели в 2024 году дополнительно выделено 718 млн руб., а в 2025 и 2026 годах планируется направить по 849 млн руб. Финансирование работ по архитектурной подсветке улиц в 2024-2026 годах составит 110 млн руб., а средства, выделенные на снос расселённых аварийных домов, в текущем году составят 50 млн руб.

Председатель контрольно-счётной палаты Перми, которая выступила с содокладом, представила оперативные данные по исполнению бюджета. Так, по данным городской КСП, в январе этого года бюджет Перми поступило 1,7 млрд руб. (3,3% от годового плана). Это на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом же в 2024 году чиновники городской администрации намерены получить доходы в объеме 50,7 млрд руб.

По данным Батуевой, в январе 2024 года кассовый план по доходам исполнен на 92%. По налоговым доходам план исполнен на 83%, а по неналоговым — на 114%, по безвозмездным поступлениям — на 41%.

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