В Перми готовы к началу строительства гостиницы на улице Окулова Поделиться Твитнуть

Ул. Окулова, 4

Константин Долгановский

В Перми в ближайшее время начнутся работы по реконструкции бывшего здания ВКИУ по ул. Окулова, 4 в гостиничный 4-звёздочный комплекс, об этом сообщил генеральный директор ООО «Окулова 4» Иван Малахов. Он напомнил, что проект уже получил положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Срок завершения работ — 2026 год.

Здание реконструируется при поддержке Туризм.РФ и Фонда развития Пермского края. В новой гостинице разместятся 198 номеров, ресторан с банкетным залом, конференц-зал, фитнес- и спа-центр.

Предполагается, что гостиница сможет размещать 27 тыс. туристов в год.

Реализация проекта позволит создать 120 новых рабочих мест.

Ранее в минтуризма региона уже называли дату окончания реконструкции объекта — 2026 год, и сообщали, что ведётся работа по подготовке конкурсной документации для определения исполнителя строительно-монтажных работ, а получение разрешения на строительство объекта ожидается в ближайшее время.

Напомним, летом 2023 года сеть Azimut Hotels заключила с пермским ООО «Окулова 4» (девелопер по реконструкции) новое соглашение на управление будущей гостиницей. Документ актуализировал сроки управления отелем, сохраняя остальные условия документа. Тогда завершить строительство гостиницы планировалось уже к концу 2024 года.

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