Алёна Бронникова Пермь посетил министр строительства РФ Ирек Файзуллин Глава ведомства ознакомился с текущим строительством галереи, ТР-53 и других объектов Поделиться Твитнуть

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин

yandex.ru

Пермь 27 февраля посетил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Подробнее о рабочем визите рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своём telegram-канале.

Главе ведомства продемонстрировали промышленные предприятия, выпускающие отечественную продукцию для строительной отрасли взамен импортной. Как отметил губернатор, всего в регионе действует более 280 производителей стройматериалов.

Ирек Файзуллин также посетил и крупные стройки на территории Перми. В их числе оказались микрорайон Ива, где застройщик за свой счёт возводит социальные объекты. Краевые власти помогают привлекать федеральные средства на транспортную инфраструктуру, в частности, на строительство улиц Лесная и Сапфирная. В дальнейших планах — строительство Ивинского проспекта с выходом на ул. Уинскую.

Дмитрий Махонин также рассказал о ключевых проектах строительства дороги ТР-53 рядом с Ивой и галереи. Общая протяжённость четырёх этапов трассы ТР-53 составит почти 9 км, первый этап планируется завершить до конца осени. В новом здании галереи подрядчик ведёт отделочные работы, монтаж фасада из медных панелей, заканчивает работы по остеклению и устройству внутренних инженерных сетей.

По словам главы региона, в рамках визита запланировано посещение ещё нескольких объектов, а также совещание по основным вопросам строительной отрасли.

О рабочем визите Ирека Файзуллина стало известно 26 февраля. Сообщалось, что министр посетит краевую инфекционную больницу, авиационный техникум им. Швецова и новое здание художественной галереи.





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