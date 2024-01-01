В Перми 27 февраля ждут приезда министра строительства РФ Ирека Файзуллина Главе ведомства покажут несколько объектов в краевом центре Поделиться Твитнуть

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин

yandex.ru

В Пермь во вторник, 27 февраля, с рабочим визитом приедет глава Минстроя Российской Федерации Ирек Файзуллин. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает газета «Звезда».

По информации издания, министр посетит краевую инфекционную больницу, авиационный техникум им. Швецова, новое здание художественной галереи.

Напомним, краевая инфекционная больница на ул. Леонова, 84 получила разрешение на ввод в эксплуатацию в начале 2024 года. Однако лечебное учреждение до сих пор не открыто, до приёма первых пациентов ему предстоит пройти лицензирование.

Разрешение на ввод в эксплуатацию нового учебного корпуса авиационного техникума им. Швецова также уже получено. На втором этапе планируется отреставрировать главный учебный корпус и приспособить его для современного использования. Старое здание располагается на ул. Луначарского, 24 и является объектом культурного наследия.

Галерея строится по адресу: Пермь, ул. Советская, 1, на территории социокультурного пространства «Завод Шпагина». Возведение нового здания началось весной 2021 года, окончание строительства планируется к концу мая 2024 года.

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