Алёна Бронникова В Прикамье 28 февраля на дорогах ожидается гололедица МЧС напоминает о правилах безопасности Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Пермском крае 28 февраля ожидаются неблагоприятные погодные явления. Как сообщает Рифей со ссылкой на прогноз Пермского ЦГМС, сильнее всего они проявятся ночью и утром. Жителей региона предупреждают о том, что в среду на дорогах местами возможна гололедица.

В связи с этим краевое МЧС советует водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, избегать резких манёвров и торможений. Движение необходимо осуществлять с учётом дорожного покрытия. Пешеходам также напоминают об осторожности при передвижении пешком и при переходе проезжей части.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что на этой неделе в Прикамье ожидается потепление. В пятницу, 1 марта, будет преимущественно без осадков, днём воздух прогреется до -3…+2°. По прогнозам синоптиков, оттепель усилится в выходные, 2 и 3 марта.

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