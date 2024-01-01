В первый день весны в Прикамье обещают потепление до +2 градусов Поделиться Твитнуть

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Специалисты научного проекта «Метеоролог и я» рассказали, какая погода ожидается в Пермском крае в первые дни весны. Об этом пишет «Рифей».

По прогнозам синоптиков, март начнётся с потепления. В пятницу, 1 числа, в регионе будет преимущественно без осадков, днём воздух прогреется до -3…+2°. В выходные, 2 и 3 марта, оттепель усилится.

В ГИС-Центре ПГНИУ считают, что погода в конце недели будет определяться периферией антициклона с центром над Поволжьем. Осадков будет мало, а вероятность прояснений значительная, в связи с этим дневной прогрев может повсеместно, в том числе и в Перми, достичь +3°. При этом в ночные часы ожидается -5…-10˚ (в низких местах до -15˚).

Ранее в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Прикамье в последние дни зимы. С начала недели дневная температура будет постепенно повышаться с -6...-1° в понедельник-вторник и достигнет к 29 февраля -4...+1°. В южной части края не предвидится значительных осадков, а на севере возможен небольшой мокрый снег.

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