В последний день зимы в Пермском крае потеплеет до +1 градуса Возможен дождь Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Как сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, последние дни зимы в Пермском крае будут тёплыми и с небольшими осадками в основном по северу региона.

Влияние медленно разрушающегося антициклона в центре над Оренбуржьем будет сохраняться в Прикамье с понедельника по среду. Это означает, что в южной части края практически не предвидится значительных осадков, тогда как в северной части возможен небольшой мокрый снег. В крайних северных районах края ожидаются умеренные осадки, а также образование гололёда.

Температуры воздуха в ночь на 26 февраля составят от -10 до -5 °C. В Перми ожидается примерно -9 °C, а на крайнем юге региона температура опустится до -17...-12 °C. В течение дня потеплеет до -6...-1 °C, в Перми до -5...-3 °C.

27 февраля ночные температуры воздуха установятся в диапазоне от -12 до -7 °C, в Перми около -11 °C, а на крайнем юге опустятся до -17 °C. Днём снова ожидается потепление до -6...-1 °C, в Перми до -5...-3 °C.

Ночью 28 февраля температуры воздуха будут колебаться от -12 до -7 °C, в Перми около -10 °C. В течение дня ожидается небольшое повышение температуры до -5...-0 °C, в Перми около -3...-1 °C.

В четверг, 29 февраля, влияние антициклона окончательно ослабнет, и осадки небольшой и умеренной интенсивности выпадут повсеместно. Ночные температуры воздуха будут колебаться в диапазоне -10...-5 °C, в Перми около -6 °C. В течение дня ожидается небольшой подъём температуры до -4...+1 °C, в Перми будет около -1 °C.

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