В Пермском крае скорректируют правила приватизации госимущества В ЗС поступил проект изменений в соответствующий региональный закон Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

В Законодательное собрание Пермского края поступил проект изменений в региональный закон о приватизации государственного имущества. Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.

Согласно сопроводительным документам, в прогнозный план включается движимое имущество, которое подлежит приватизации для использования в качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ.

Также предлагается расширить перечень условий конкурса по реализации имущества края. Теперь объекты культурного наследия, находящиеся в плохом состоянии, могут быть приватизированы при условии проведения работ по их сохранению со стороны будущего владельца. Ранее такая приватизация была возможна только при проведении ремонтных и реставрационных работ.

Речные порты, а также сети газораспределения, газопотребления и другие объекты таких сетей, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, согласно проекту, также смогут быть приватизированы при условии проведения ремонтных и других работ со стороны будущих владельцев.

Предложенные изменения приведут региональное законодательство в соответствие с федеральным. Планируется, что проект закона будет рассмотрен в марте на пленарном заседании.

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