Алёна Бронникова В Перми с 1 марта автобус № 300т запустит новую серию экскурсий Поездки по вечернему городу будут сопровождаться гидами Поделиться Твитнуть

Экскурсионный автобус № 300т в Перми в первый день весны запустит новый проект «Пермь вечерняя. Истории о любви». Об этом в telegram-канале сообщила администрация города.

«На экскурсионном автобусе № 300т запускается новая серия экскурсий. Жители смогут проехать по вечерним живописным улицам города, пропитанным любовью и красотой, а также иначе взглянуть на город, который хранит память о судьбах его жителей», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Первые поездки состоятся 1 и 8 марта в 19:30. Отправной точкой станет здание железнодорожного вокзала «Станция Пермь I». Маршрут пройдёт по улицам Монастырская, 25 Октября, Ленина, Екатерининская, Сибирская, Героев Хасана и Комсомольскому проспекту. Экскурсию будут вести гиды: 1 марта — Наталья Казакевич, а 8 марта — Андрей Чурин.

Напомним, пермский экскурсионный автобус № 300т запустили в мае 2023 года к юбилею города. Протяжённость его основного маршрута составляет порядка 30 км. Автобус проезжает от Перми I по улицам Монастырская, Окулова, Ленина, Комсомольский проспект, Чкалова, Героев Хасана, Сибирская, Революции, бульвар Гагарина и Уральская и снова возвращается на Пермь I.

Сначала маршрут обслуживался с пятницы по воскресенье, а с июня начал ходить ежедневно, кроме понедельника. С октября он вновь перешёл на зимнее расписание.





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