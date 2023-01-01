В Перми с 10 октября экскурсионный автобусный маршрут переходит на зимнее расписание Поделиться Твитнуть

Экскурсионный автобусный маршрут в Перми №300Т с 10 октября перейдет на зимнее расписание. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на городской департамент транспорта.

По новым правилам, рейсы будут выполняться только по пятницам, субботам, воскресеньям и в праздничные дни. В пятницу автобусы будут отправляться с Перми I в 10:00, 12:00 и 14:00, а в остальные дни добавляется дополнительный рейс в 16:30. Предполагается, что изменения в расписании будут действовать только в течение зимнего периода.

Напомним, экскурсионные автобусы №300Т запустили в Перми с начала мая. Протяжённость маршрута составляет порядка 30 км. Автобус проезжает от Перми I по улицам Монастырская, Окулова, Ленина, Комсомольский проспект, Чкалова, Героев Хасана, Сибирская, Революции, бульвар Гагарина и Уральская и снова возвращается на Пермь I.

Сначала маршрут обслуживался с пятницы по воскресенье, а начиная с июня начал ходить ежедневно, кроме понедельника.

В салоне автобуса установлены мультимедийные панели. Во время поездки пассажиры могут посмотреть архивные фотографии и кадры старых кинолент. Аудиогид в автоматическом режиме рассказывает обо всех знаковых местах Перми по маршруту следования и о личностях, связанных с историей города. Автобус делает остановки. Участники экскурсии могут выйти, чтобы осмотреть достопримечательности, а после этого снова сесть в автобус по уже приобретённому билету — на этой же остановке или на любой другой по маршруту следования автобуса.

Стоимость одного билета — 300 руб., детский билет стоит 200 руб. Он действует в течение одного дня. Автобус маршрута оформлен в фирменном стиле 300-летия Перми.

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